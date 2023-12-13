سفير أمريكي: نتنياهو خطر على البشرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عد السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، مارتن إنديك، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطرا على بلده والبشرية كلها، ودعاه إلى الاستقالة قبل أن يلحق المزيد من الضرر بإسرائيل.

وكشف الدبلوماسي الأمريكي السابق في منشور على منصة إكس، أن إصرار نتنياهو، على البقاء في السلطة مهما كان الثمن هو واضح وقائم على إسرائيل، وعليه أن يستقيل بالأمس!.

وجاءت تصريحات إنديك، في أعقاب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، يفيد بأن نتنياهو لم يكن على علم فقط بنقل ملايين الدولارات شهريا إلى غزة لدعم حكومة حماس، بل شجع أيضا هذه التمويلات.

ووفقا للتقرير، سمح نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون بتدفق الأموال إلى حماس لتساعد في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وعلى الاعتقاد بأن حماس ليس لديها الرغبة، ولا القدرة على إطلاق حملة هجوم على نطاق واسع.

وذكرت الصحيفة سابقا أن المسؤولين الإسرائيليين كانوا يحصلون على معلومات بشأن خطط حماس قبل عام من هجومها في السابع أكتوبر، لكنهم تغاضوا عنها على اعتبار أن الهجوم الفعلي مستبعد.

وكتب إنديك، الذي تم تكليفه بالعمل على صياغة اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني خلال فترة عمله كمبعوث خاص للرئيس، باراك أوباما، للشرق الأوسط بين عامي 2013 و2014، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بحاجة إلى الاستقالة قبل أن يلحق المزيد من الضرر بإسرائيل.

ووفقا لصحيفة «بوليتيكو»، فإن الحرب بغزة، تمثل تحديا للرئيس جو بايدن، الذي يحاول الموازنة بين الدعم للحليف الرئيسي لأمريكا في الشرق الأوسط، وتصاعد مطالبات وقف إطلاق النار في بلاده، مع استمرار ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة.

وحذر إنديك في منشوره من أن نتانياهو يسبب حاليا شرخا مع بايدن الذي وصفه بأنه صديق إسرائيل الوحيد في هذه الأزمة.