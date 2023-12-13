انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية

القاهرة - كتب محمد نسيم - بدأ صباح الأحد 10 ديسمبر 2023 ، التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية يخوضها 4 مرشحين أبرزهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.



وفي محافظات مصر الـ27، انطلق الاقتراع في 11 ألفا و631 لجنة اقتراع داخل 9 آلاف و376 مقرا انتخابيا رئيسيا، وفقا لوكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ).



ويحق التصويت لنحو 67 مليون ناخب، ويستمر على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحا (7: 00 ت.غ) وحتى التاسعة مساء (19: 00 ت.غ) بالتوقيت المحلي.



وقالت الوكالة إن "الناخبين بدأوا في التوافد على اللجان والمقار الانتخابية في محافظة القاهرة (العاصمة)، قبل نحو ساعة من فتح صناديق الاقتراع؛ وسط اصطفاف الناخبين أمام اللجان".



وتقام الانتخابات "تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض، فضلا عن مشاركة 14 منظمة دولية في أعمال متابعة الانتخابات، بإجمالي 220 متابعا، إلى جانب 62 منظمة مجتمع مدني محلية بإجمالي 22 ألفا و340 متابعا"، وفقا للوكالة.



وترشح لهذه الانتخابات 4 مرشحين، هم: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب الوفد (ليبرالي/ مؤيد للسلطة) عبد السند يمامة، ورئيس حزب المصري الديمقراطي (يساري/ محسوب على المعارضة) فريد زهران.



وكان مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات (رسمية) أحمد بنداري أعلن في بيان سابق أن "المقار الانتخابية مزودة بإرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع، وكذلك بطاقات تصويت مطبوعة بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين".



كما أتاحت الهيئة "حق التصويت للوافدين والمغتربين بين المحافظات، من خلال لجان موزعة على المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، وذلك لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم"، بحسب البيان.



وحددت هيئة الانتخابات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لتصويت المصريين داخل البلاد، وذلك بعد انتهاء تصويت المصريين في الخارج في أيام 1 و2 و3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في 137 مقرا تابعا للبعثات الدبلوماسية المصرية في 121 دولة.



وتُعلن النتائج النهائية لانتخابات الخارج مع إعلان نتائج تصويت الداخل في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.



ويتولى الرئيس السيسي السلطة منذ 2014، حيث حكم في ولاية أولى بين 2014 و2018، ثم في الثانية بين 2018 و2024، عندما زادت مدة الولاية الرئاسية بتعديل دستوري من 4 إلى 6 سنوات.



ووفق المادة 140 المعدلة عام 2019 من الدستور المصري، "لا يجوز أن يتولى الرئيس المنتخب الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين"، ما يسمح للسيسي بتولي المنصب في حال فوزه حتى عام 2030. -

المصدر : وكالات