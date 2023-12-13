ألمانيا تحدث الجيش الإسرائيلي على حماية المدنيين في غزة بشكل أفضل

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، إن على الجيش الإسرائيلي أن يحمي المدنيين في قطاع غزة بشكل أفضل.



جاء ذلك في تصريحات أدلت بها، الأحد، خلال زيارتها مستودع المساعدات الإنسانية في مدينة دبي الإماراتية، بحسب تدوينة للخارجية الألمانية على منصة "إكس".



وأكدت بيربوك، على ضرورة قيام المجتمع الدولي "بكل شيء من أجل تخفيف الآلام" التي يعيشها سكان غزة، ولإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأشارت إلى وجود حاجة لـ"هدنة إنسانية" من أجل إيصال المساعدات إلى غزة.



وتابعت: "وفي الوقت نفسه، على الجيش الإسرائيلي حماية المدنيين في غزة بشكل أفضل".



وفي سياق متصل، قالت الوزيرة الألمانية إن بلادها رفعت من حجم مساعداتها الإنسانية للشعب الفلسطيني هذا العام، إلى 179 مليون يورو.





المصدر : وكالات