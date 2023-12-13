حملة حازم عمر: لجان الاقتراع شهدت حضورا غير مسبوق في تاريخ الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

قال زاهر الشقنقيري المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن لجان الاقتراع شهدت حـضـورا غيـر مـسـبـوق فـي تـاريخ الانتخابات الرئاسية لاسيما اليـوم الثالـث الـذي شـهد إقبـالا كـثيـفا مـن مختلـف الفئات العمريـة خاصة الشـباب علـي صناديق الاقتراع.

وأضاف الشقنقيري خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء المذاع عبر شاشة cbc، مساء الثلاثاء أن العملية الانتخابيـة كانت تسير بانتظـام فـي مواعيـد الفـتح والغلـق المخصصة للجـان الانتخابيـة وسهولة الإدلاء بالأصوات باللجان، باستثناء بعض الحالات لفتـرات وجيزة لـم تتجاوز النصـف سـاعة نتيجـة الازدحام المـروري أو سـوء الأحوال الجويـة أو القيام ببعض الأمور اللوجستية، والتي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وتابع الشقنقيري: لم نتلقى أو نرصد أي خروقات أو شكاوي تعـوق سـير العمليـة الانتخابية أو تؤثر عليها، موجهًا الشكر لكل القائمين على العملية الانتخابية إدارة وإشرافا وتنظيما وتأمينا وأعضاء غرف العمليات والأعضاء القائمين علي العمل الميداني داخل اللجان الانتخابية.