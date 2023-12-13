مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: القرار يلزم الاحتلال بوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، إن القرار الذي صوتت عليه الأمم المتحدة الثلاثاء، بأغلبية أصوات 153 عضوًا، يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية بشكل فوري.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار عربي إسلامي ينص على وقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة بأغلبية 153 عضو، فيما اعترض 10 أعضاء على مشروع القرار، بينما امتنع 23 عضوًا عن التصويت.

وقدمت جمهورية مصر العربية، ممثلة عن المجموعة العربية والإسلامية في الأمم المتحدة مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.

ونص مشروع القرار المقدم من مصر على:

-الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.

- الإعراب عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية في قطاع غزة.

-وجوب حماية السكان المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقا للقانون الدولي الإنساني.

- المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

-دعوة الأطراف للامتثال للقانون الدولي لاسيما فيما يتعلق بحماية المدنيين.