استعدادات اللجان العامة بالإسكندرية لنتائج الحصر العددي للأصوات بالانتخابات الرئاسية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

باشرت اللجان العامة المشرفة على الانتخابات الرئاسية في الإسكندرية استعداداتها لاستقبال نتائج الحصر العددي في اللجان الفرعية بالمحافظة.

وكانت أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية، غلق باب التصويت في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، وبدء فرز الأصوات.

وشهدت اللجان الانتخابية بالإسكندرية إقبال كبير من جانب الناخبين على مدار ثلاث أيام بدأت الأحد وانتهت اليوم، حيث رصد "الخليج 365" طوابير ممتدة من الناخبين الذين توافدوا لجان الانتخابات منذ الصباح للإدلاء بأصواتهم.

وتولى قضاة اللجان الفرعية الإشراف على عملية التصويت، فيما باشرت قوات التأمين من الجيش والشرطة عملية التأمين في ثاني أيام التصويت لاختيار رئيس مصر.

وتضم محافظة الإسكندرية 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، و351 مركزًا ومقرًا انتخابيًا، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و300 ألف ناخب.