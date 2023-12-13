غدا.. الفرقة القومية تغني لأم كلثوم بأوبرا الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك في الثامنة مساء غد الخميس 14 ديسمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين خلال مشوارها الفني يؤديها كل من هند النحاس ، ايناس عز الدين ورحاب مطاوع.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.