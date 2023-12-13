هآرتس: إسرائيل في حالة حرب ونتانياهو يطلق حملة إعادة انتخابه

اشارت صحيفة "هآرتس" العبرية، الى ان "إسرائيل في حالة حرب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يطلق حملة إعادة انتخابه". ولفتت الصحيفة الى ان "نتانياهو وبعد تراجعه باستطلاعات الرأي يأمل توظيف صدمة الإسرائيليين وغضبهم لتلبية احتياجاته الانتخابية". واردفت "هآرتس"، "الإسرائيليون سئموا نتانياهو لكنه يتشبث بالحكم ويقسم البلاد في وقت الحرب، ويعرض التحالف مع واشنطن للخطر".

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