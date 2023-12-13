قدم رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة انصارالله اليمنية محمد علي الحوثي نصائح للسفن العابرة للبحر الأحمر حتى تتجنب المخاطر. وقال على حسابه على إكس "ننصح لتجنب المخاطر في البحر الأحمر... عدم الذهاب إلى الموانئ المحتلة بفلسطين... عدم إغلاق أجهزة المناداة، والاستجابة السريعة لأوامر البحرية اليمنية، وعدم تزوير الهوية ورفع أعلام غير أعلام الدولة المالكة".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول حوثي: ننصح السفن في البحر الأحمر بعدم الذهاب إلى الموانئ الاسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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