منخفض جوي يحمل معه أمطار وعواصف رعدية وثلوج على الجبال حتى مساء الاربعاء

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر منخفض جوي متمركز حاليا شمال شرق مصر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يحمل معه أمطار وعواصف رعدية وثلوج على الجبال ويستمر تأثيره حتى مساء غد الاربعاء .

ولفت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين ١٣ و ٢١ درجة، طرابلس بين ١٠ و ١٩ درجة، وفي زحلة بين ٤ و ١٤ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم اجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة مع تساقط حبات البرد وتحذير من تشكل السيول فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق. تخف حدة الامطار اعتبارا من بعد الظهر ويستقر الطقس مساء.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والني تعود الى معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة جنوب البلاد والتي تتخطى معدلاتها الموسمية كما يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية .

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة