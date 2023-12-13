الرئاسة الفلسطينية ترحب بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار

رحبت الرئاسة الفلسطينية اليوم بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحماس، وحثت الدول التي صوتت لصالح القرار على إلزام إسرائيل بتنفيذه.

ووصف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور القرار الذي أصدرته الجمعية العامّة للمنظمة الدولية بأغلبية ساحقة والذي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة بأنّه "يوم تاريخي".

وقال منصور للصحافيين إثر صدور هذا القرار غير الملزم إنّ "اليوم كان يوماً تاريخياً من حيث الرسالة القوية التي بعثت بها الجمعية العامّة. من واجبنا الجماعي أن نمضي على هذا الطريق إلى أن نرى نهاية لهذا العدوان على شعبنا".

أيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي اعترضت عليها الولايات المتحدة في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.