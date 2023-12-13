عجز الميزانية الأميركية يبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في تشرين الثاني بفعل تكاليف الفائدة

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن عجز الميزانية الاتحادية قفز 26 بالمئة في تشرين الثاني عنه قبل عام إلى 314 مليار دولار.

وذكرت الوزارة إن عجز قياسي بالنسبة لتشرين الثاني والأعلى منذ آذار ويرجع إلى الزيادة الحادة في تكاليف الفائدة ونفقات أخرى.

وتفصيلا، ارتفعت الإيرادات الاتحادية في تشرين الثاني 23 مليار دولار إلى 275 مليارا أو تسعة بالمئة على أساس سنوي. أما النفقات فقفزت 88 مليار دولار إلى 589 مليارا، بزيادة 18 بالمئة عنها قبل عام، فيما زادت مدفوعات الفائدة على الديون الحكومية الأميركية 25 مليار دولار إلى 80 مليارا.

وزادت تكاليف خدمة الدين منذ آذار 2022 عندما بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) زيادة تكاليف الاقتراض بشدة للحد من التضخم، مما رفع سعر الفائدة القياسي على الأموال الاتحادية لليلة واحدة 5.25 نقطة مئوية.