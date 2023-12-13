إنتخابات الرئاسة المصرية .. تفوق كبير للمرشح عبد الفتاح السيسي

الشارقة - اميمة ياسر - وجه المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، التحية والشكر إلى جموع أبناء الشعب المصري إزاء المشهد الانتخابي على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء: «نشكر كل مصري ومصرية؛ الشعب المصري أصيل والكثافة التصويتية كانت مرتفعة للغاية».

وأعرب عن سعادته الغامرة؛ بنجاح مشهد الانتخابات الرئاسية، مجددا شكره إلى المصريين، قائلا: «كلنا كنا نأمل النجاح ونسعى إليه؛ لكن وجدنا رد فعل عظيم من الشعب المصري، ربنا لا يضيع تعب المخلصين، ورئيسنا أول هؤلاء المخلصين».

وأشار إلى جني الحملة ثمار مجهودات القيادة السياسية على مدار السنوات التسع الماضية، قائلا: «استثمار الرئيس في البنية الاجتماعية، والفئات الأولى بالرعاية، والعشوائيات والريف المصري، والشهداء، وذوو الإعاقة، وكل مجالات التنمية؛ كان رهانا ناجحا».

ونوه إلى انعكاس ما شهدته الدولة من «تطور وتنمية» على توافد المصريين في حشود كبيرة للمشاركة بالاستحقاق الرئاسي، معربا عن شعور بتفاؤل كبير إزاء تجاوز مرشحه كل النسب والأرقام بالانتخابات السابقة.

وأشار إلى تفوق المرشح عبد الفتاح السيسي في أعقاب فرز 100 لجنة فرعية من إجمالي 11.6 ألف لجنة، قائلا:«: «المؤشرات تشير إلى تفوق كبير جدا لمرشحنا، نحن متفوقون في كثير منها».