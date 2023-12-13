أوغندا تسحب 1000 جندي من شرق الكونغو الديمقراطية

ابوظبي - سيف اليزيد - كمبالا (الاتحاد)

بدأ الجيش الأوغندي سحب ألف جندي منتشرين ضمن مهمة حفظ السلام الإقليمية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأوضح الجيش الأوغندي في بيان، أن الانسحاب جاء بعد قرار العاصمة كينشاسا بعدم تمديد تفويض القوة الإقليمية لمجموعة شرق أفريقيا إلى ما بعد 8 ديسمبر.

وأضاف البيان أن سحب القوات والمعدات العملياتية بدأ بشكل تدريجي ومنظم ومتسلسل في مارس الماضي وسينتهي في 7 يناير القادم.

وكانت أوغندا وبوروندي وكينيا وجنوب السودان قد نشرت قوات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في أعقاب القرار الذي وافق عليه واعتمده الزعماء الإقليميون في الاجتماع الثالث لرؤساء دول مجموعة شرق أفريقيا حول السلام والأمن الذي عقد في يونيو الماضي في العاصمة الكينية نيروبي.