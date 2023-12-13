الإمارات تفتتح محطة لتحلية المياه تخدم الآلاف من سكان غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - وائل بدران (رفح)

افتتحت دولة الإمارات، أمس، محطة لتحلية المياه البحر في مدينة رفح المصرية على الحدود مع قطاع غزة، بسعة 600 ألف جالون يومياً، تخدم الآلاف من سكان غزة يومياً، وذلك بحضور وفد من أعضاء مجلس الأمن الدولي. وجرى تمويل المحطة بشكل كامل من قبل دولة الإمارات.

وقالت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، خلال افتتاح المحطة: إن تركيب المحطة جرى إنجازه في فترة قياسية، لافتة إلى أنه بمجرد وصول أجزاء المحطة، استغرقت عملية التركيب يومين فقط.

وأوضحت نسيبة أن نقل المياه إلى غزة عبر الشاحنات، باهظ التكلفة، وبالغ الصعوبة، لذلك كان القرار بإنشاء هذه المحطة، لافتة إلى أن الإمارات تمكنت من إنشاء المشروع من خلال التعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية. وأعربت عن شكرها لأعضاء مجلس الأمن الذين حضروا افتتاح هذا المشروع بالغ الأهمية، الذي عملت فيه أيادٍ إماراتية ومصرية لتوفير المياه بصورة مستدامة وآمنة لسكان القطاع، فيما أكد الأعضاء امتنانهم للجهود الإماراتية والمصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين. ويتكون المشروع من ثلاث محطات تحلية، سعة كل محطة 200 ألف جالون بإجمالي 600 ألف جالون يومياً.

وأكد مدير المشروع، المهندس الإماراتي محمد الراشدي، أن الشركة المنفذة للمشروع هي «بال» الإماراتية، بالتعاون مع شركة «هندسة المياه» المصرية. وقال الراشدي، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»: إن كل محطة تتكون من حاويتين، تعمل بنظام «التناضح العكسي»، حيث تسحب المياه من البحر، وتقوم بتحليتها عبر أغشية خاصة، مضيفاً: إن المحطات توفر مياه صالحة للشرب. وأكد أن سعي الإمارات إلى إنجاز المشروع في وقت قياسي نبع من حرصها على سرعة توفير المياه لسكان القطاع الذين يعانون نقصاً حاداً في المياه الصالحة للشرب. ونوّه المهندس محمد الراشدي بأن إنشاء المشروع في الجانب المصري من رفح، لتزويد غزة بالمياه، يرجع إلى انهيار نظام شبكة المياه في القطاع؛ لذلك كان الاعتماد على الجانب المصري لضمان ضخ المياه للقطاع بفاعلية وكفاءة عالية.