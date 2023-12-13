شكرا لقرائتكم خبر عن "الجمعية العامة" تعتمد قرارًا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بأغلبية ساحقة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.

أيد القرار 153 دولة، فيما عارضته 10 دول، وامتنعت 23 دولة عن التصويت.

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جاء ذلك خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي استؤنفت مساء الثلاثاء، عن "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة، وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".

21 دولة عربية

وطالب القرار، المقدم من 21 دولة عربية والمدعوم من عدد كبير من الدول الأعضاء، بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، بموجب القانون الدولي- بما في ذلك القانون الدولي الإنساني- خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.

وأعرب القرار عن قلق الجمعية العامة بشأن "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين".

واستعرض الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق -الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة العربية- مشروع القرار قبل التصويت- مناشدًا الدول كافة دعم مشروع القرار "تطبيقًا للكيل بمكيال واحد، وحفاظًا على القيم الإنسانية".