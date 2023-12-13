"إكسترا نيوز": ارتفاع نتيجة التصويت في أسوان بسبب لجان الوافدين

محمد اسماعيل - القاهرة - أفاد مراسل "إكسترا نيوز"، أن المؤشرات الأولية لعمليات الفرز للجان العامة تظهر ارتفاع نتيجة التصويت في أسوان بسبب لجان الوافدين، وذلك في نبأ عاجل نقلته شاشة القناة.

محمد يوسف

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