شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ان الاتحاد الأوروبي يدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وقال إنه يجب وقف العدوان، ليس في غزة فحسب، بل في كل الأراضي الفلسطينية.

وشدد بوريل -وفق ما نقلته وكالة يورونيوز الأوروبية - على وجوب وقف إزهاق الأرواح، ووضع أرضية لحل سياسي من خلال قيام دولة فلسطينية، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي لهذا التوجه.

استشهاد العشرات

واستشهد عشرات الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، في سلسة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية، التي استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن 13 فلسطينيًا استشهدوا في غارة استهدفت مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال مربعًا سكنيًا في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين.

وما زالت فرق الدفاع المدني والإسعاف يواصلون عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة في مخيم المغازي.

كذلك قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف مخيم البريج وسط القطاع، ترافق مع ذلك قصف الزوارق الحربية الإسرائيلية لشواطىء وسط وجنوب القطاع بعشرات القذائف التي استهدفت منازل فلسطينية.