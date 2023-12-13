استشهاد 15 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 15 فلسطينيا وأصيب العشرات صباح اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف خان يونس ودير البلح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن سلسة غارات إسرائيلية استهدفت منازل في خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد 11 فلسطينيا، كما استشهد أربعة فلسطينيين في قصف على منزل في مدينة دير البلح.

في السياق، تواصل القصف المكثف على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، ولم تتمكن فرق الإسعاف من الوصول، بسبب كثافة القصف، ومواصلة الاحتلال محاصرة مستشفى كمال عدوان واخراجه تحت تهديد السلاح للأطقم الطبية من داخل المستشفى.