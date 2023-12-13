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منظمة التعاون الإسلامي ترحب بقرار الجمعية العامة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رحبت منظمة التعاون الإسلامي ، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تم اعتماده أمس ، بتصويت 153 دولة إيجابا ، ما يعكس الإجماع الدولي والإرادة السياسية للغالبية الساحقة من دول العالم تجاه ضرورة وقف جرائم التهجير والتدمير والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية ، وخصوصا في قطاع عزة ، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت المنظمة ، المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل ، بالامتثال الفوري والكامل لبنود هذا القرار ، ووضع حد لخطر انهيار المنظومة الإنسانية في قطاع غزة ، واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء العدوان العسكري والاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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