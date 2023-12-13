اخبار العالم

التعاون الإسلامي تدعو لإلزام إسرائيل بقرار وقف إطلاق النار

0 نشر
0 تبليغ

رحبت منظمة التعاون الإسلامي ، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تم اعتماده أمس ، بتصويت 153 دولة إيجابا ، ما يعكس الإجماع الدولي والإرادة السياسية للغالبية الساحقة من دول العالم تجاه ضرورة وقف جرائم التهجير والتدمير والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية ، وخصوصا في قطاع عزة ، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت المنظمة ، المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل ، بالامتثال الفوري والكامل لبنود هذا القرار ، ووضع حد لخطر انهيار المنظومة الإنسانية في قطاع غزة ، واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء العدوان العسكري والاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.


كانت هذه تفاصيل خبر التعاون الإسلامي تدعو لإلزام إسرائيل بقرار وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا