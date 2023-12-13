التعاون الإسلامي تدعو لإلزام إسرائيل بقرار وقف إطلاق النار

ودعت المنظمة ، المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل ، بالامتثال الفوري والكامل لبنود هذا القرار ، ووضع حد لخطر انهيار المنظومة الإنسانية في قطاع غزة ، واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء العدوان العسكري والاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
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