عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغًا عن حادث على بُعد حوالي 50 ميلًا بحريًا غرب باب المندب باليمن

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنّها تلقّت بلاغًا عن حادث على بعد حوالي 50 ميلًا بحريًا غرب باب المندب باليمن.

وأمس، أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، أن "القواتُ البحريةُ نفذت عملية عسكرية نوعية ضدَّ سفينةِ "استريندا" تابعةٍ للنرويج، كانت محملةً بالنفطِّ ومتجهةً إلى الكيانِ الإسرائيلي وقد تمَّ استهدافُها بصاروخٍ بحريٍّ مناسب".

ويأتي ذلك في وقت تستمر حركة "أنصار الله" بتهديد السفن الإسرائيلية وأي سفينة متوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية باعتبارها هدفًا مشروعًا مع استمرار الحرب الإسرائيلية والحصار على قطاع غزة.