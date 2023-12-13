اعلن الجيش الإسرائيلي "مقتل عسكريين إضافيين أحدهما قائد في لواء يفتاح في معارك الشجاعية بغزة". وفي وقت سابق، اعلن الجيش الإسرائيلي "مقتل 8 عسكريين معظمهم ضباط في المعارك الدائرة في شمالي قطاع غزة"، مشيرا الى ان "العسكريين الثمانية بينهم قائد فرقة في لواء جولاني قتلوا بكمين لكتائب القسام في الشجاعية بغزة".

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