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الجيش الإسرائيلي: مقتل عسكريين إضافيين أحدهما قائد في لواء يفتاح في معارك الشجاعية بغزة

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اعلن الجيش الإسرائيلي "مقتل عسكريين إضافيين أحدهما قائد في لواء يفتاح في معارك الشجاعية بغزة".

وفي وقت سابق، اعلن الجيش الإسرائيلي "مقتل 8 عسكريين معظمهم ضباط في المعارك الدائرة في شمالي قطاع غزة"، مشيرا الى ان "العسكريين الثمانية بينهم قائد فرقة في لواء جولاني قتلوا بكمين لكتائب القسام في الشجاعية بغزة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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