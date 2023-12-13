"يديعوت أحرونوت" عن مصادر: معارك الشجاعية دامية جدًا ومن المستحيل تدمير كتيبة حماس هناك بقصف جوي

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نقلًا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، بأنّ "المعارك في الشجاعية في قطاع غزة دامية جدًا".

ولفتت إلى أنّ "من المستحيل تدمير كتيبة الشجاعية التابعة لحماس بقصف من الجو".