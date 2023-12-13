أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نقلًا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، بأنّ "المعارك في الشجاعية في قطاع غزة دامية جدًا".
ولفتت إلى أنّ "من المستحيل تدمير كتيبة الشجاعية التابعة لحماس بقصف من الجو".
كانت هذه تفاصيل خبر "يديعوت أحرونوت" عن مصادر: معارك الشجاعية دامية جدًا ومن المستحيل تدمير كتيبة حماس هناك بقصف جوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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