وصول ميقاتي إلى مقر المنتدى العالمي للاجئين في جنيف

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى مقر "المنتدى العالمي للاجئين" في "بال اكسبو" في جنيف حيث سيُمثل لبنان في المنتدى الذي افتتح اعماله صباح اليوم، على أن يُلقي ميقاتي كلمة في المنتدى بعد الظهر. ويضم الوفد اللبناني الى المنتدى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب.

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