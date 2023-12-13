"الشرق" القطرية": موقف بايدن أمس يؤكد النهج الحكيم الذي تنتهجه قطر منذ اليوم الأول للعدوان

اشارت صحيفة "الشرق" القطرية الى أن "فظائع وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة تتزايد يوما بعد يوم، لاسيما مع ارتكاب 17 مجزرة وجريمة إبادة جماعية ممنهجة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، نجم عنها 207 قتلى و450 جريحا، فيما لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات. وتتزامن هذه الجرائم مع تصاعد حدة الرفض الدولي لهذه الجرائم، ولعل آخرها وأكثرها وضوحا، ما عبّر عنه الرئيس الأميركي جو بايدن من أن إسرائيل بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي، نتيجة قصفها العشوائي لقطاع غزة، الذي أودى بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين".

ورأت الصحيفة أن هذا الموقف يؤكد النهج الحكيم، الذي تنتهجه دولة قطر منذ اليوم الأول للعدوان على المدنيين العزل في غزة، كما يعزّز الرأي العام الذي بات يرفض هذا العدوان، ويجعل الخيارات تضيق على فرص إيجاد مخرج ينهي هذا العدوان العبثي، وفي وقت لاحق قد يكون من غير الملائم الحديث عن فرص، أو إعطاء حكومة اسرائيل مجالا للتفاوض على حساب حياة المدنيين، ولن يبقى العالم مكتوف الأيدي تجاه القتل الوحشي اليومي للنساء والأطفال والشيوخ العزل.

واضافت :"لقد نجحت دولة قطر، وعملت دبلوماسيتها النشطة بلا كلل بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لإنجاح إطلاق سراح الرهائن، واليوم تواصل هذه الجهود لإبقاء مسارات الأمل مفتوحة أمام عملية تضع حدا لهذا العدوان العبثي والهمجي، وهو ما يحتاج موقفا دوليا ضاغطا على حكومة اسرائيل لوقف إطلاق النار على نحو فوري وإنقاذ سكان غزة من كارثة إنسانية مكتملة تزداد حدتها كل يوم، وحتى لا تضيق الخيارات وينهار الوضع في المنطقة أكثر مما هو حاصل".