العبسي اطّلع من النقيبين المصري وبخاش على أوضاع نقابتيهما

التقى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي نقيب المحامين في بيروت فادي المصري ونقيب الاطباء يوسف بخاش في المقر البطريركي في الربوة، واطلع منهم على اوضاع نقاباتيهما والتحديات التي يواجهونها في الظرف العصيب في ظل الحرب الدائرة في الجنوب وما تتركه من تداعيات على الاوضاع العامة.

واستمع العبسي من النقيب المصري الى خطة عمله في النقابة مع بداية عهده. كما اطلع من بخاش على خطة الطوارىء الصحية.

وتمنى العبسي للنقيب المصري "التوفيق في ولايته النقابية، وحثه على المزيد من العمل لتكريس حقوق الانسان في كل مندرجاتها".