التقى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي نقيب المحامين في بيروت فادي المصري ونقيب الاطباء يوسف بخاش في المقر البطريركي في الربوة، واطلع منهم على اوضاع نقاباتيهما والتحديات التي يواجهونها في الظرف العصيب في ظل الحرب الدائرة في الجنوب وما تتركه من تداعيات على الاوضاع العامة.
واستمع العبسي من النقيب المصري الى خطة عمله في النقابة مع بداية عهده. كما اطلع من بخاش على خطة الطوارىء الصحية.
وتمنى العبسي للنقيب المصري "التوفيق في ولايته النقابية، وحثه على المزيد من العمل لتكريس حقوق الانسان في كل مندرجاتها".
كانت هذه تفاصيل خبر العبسي اطّلع من النقيبين المصري وبخاش على أوضاع نقابتيهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.