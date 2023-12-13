بوشكيان ممثّلاً لبنان في مراكش: أهمية التضامن والتنسيق والعمل العربي المشترك لمواجهة التحدّيات

مثّل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان لبنان في افتتاح "القمّة العربية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: من الصمود للازدهار" المنعقدة على مدى يومين في مدينة مراكش المغربية، وتنظّمها منظّمة الاسكوا، بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء ومعنيين من مختلف الدول العربية.

وأجرى بوشكيان سلسلة اجتماعات مع المسؤولين المغاربة ورؤساء الوفود المشاركة، وكان اجماع على "أهمية التضامن والتنسيق والعمل العربي المشترك لمواجهة التحدّيات، والمساعدة على تجاوزها، والتشديد على الشراكة في المشاريع التكاملية، الأمر الذي ينمّي الاقتصاد والصناعة المحلية، ويفتح الفرص والمجالات أمام التبادل والتصدير من دون معوقات حدودية أو اجرائية".

وثمّن بوشكيان في لقاءاته دور "الاسكوا واندفاع المسؤولين فيها من أجل ايجاد حلول بنّاءة ومثمرة للاقتصادات العربية، كما قدّر استضافة المغرب للقمّة".