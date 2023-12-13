وزير الخارجية الفلسطيني: بقيادة وزير الخارجية السعودي استطاعت اللجنة الوزارية المكلفة تغيير المواقف الكندية نحو رفض الأفعال الإسرائيلية في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد وزير الخارجية الفلسطيني، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، يريد توسيع الحرب ويرغب الضفة الغربية، سعيا للهروب من الاستحقاقات والضغوطات التي تلاحقه.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن اللجنة الوزارية العربية المشتركة بقيادة وزير الخارجية السعودي الأمير “فيصل بن فرحان”، استطاعت تغيير المواقف الكندية نحو رفض الأفعال الإسرائيلية في غزة.

وأوضح أن اللجنة الوزارية العربية المشتركة التي تم تكليفها من قبل القمة العربية الإسلامية في الرياض، تسعى لتعريف المجتمع الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة أخذ خطوات جادة نحو تحقيق حل الدولتين.