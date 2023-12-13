الجميّل: نتمنّى أن يحصل التمديد لقائد الجيش في مجلس الوزراء كي تسير الأمور في السكة الصحيحة

ذكر رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، أنّ "في هذه الظروف التي نمرّ بها لا مجال لتعيين قائد جيش جديد لأنّ ذلك من ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، ولا يجوز في ظلّ غياب الرئيس أن يتمّ اختيار قائد جديد، ولذلك لا خيار سوى تأجيل تسريح القائد الحالي والموضوع ليس شخصيًّا ولا يتعلّق بأحد".

ولفت إلى أنّ "الجهة الصالحة لتأجيل تسريح قائد الجيش هي مجلس الوزراء ونتمنّى أن يحصل التمديد في مجلس الوزراء كي تسير الأمور في السكة الصحيحة، وإذا لم يحصل ذلك الخميس أو الجمعة نكون أمام خيار خطير هو الفراغ في قيادة الجيش".