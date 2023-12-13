ذكر رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، أنّ "في هذه الظروف التي نمرّ بها لا مجال لتعيين قائد جيش جديد لأنّ ذلك من ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، ولا يجوز في ظلّ غياب الرئيس أن يتمّ اختيار قائد جديد، ولذلك لا خيار سوى تأجيل تسريح القائد الحالي والموضوع ليس شخصيًّا ولا يتعلّق بأحد".
ولفت إلى أنّ "الجهة الصالحة لتأجيل تسريح قائد الجيش هي مجلس الوزراء ونتمنّى أن يحصل التمديد في مجلس الوزراء كي تسير الأمور في السكة الصحيحة، وإذا لم يحصل ذلك الخميس أو الجمعة نكون أمام خيار خطير هو الفراغ في قيادة الجيش".
كانت هذه تفاصيل خبر الجميّل: نتمنّى أن يحصل التمديد لقائد الجيش في مجلس الوزراء كي تسير الأمور في السكة الصحيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.