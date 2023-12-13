بستاني اكدت ان فرض التمديد لقائد الجيش كافي ليظهر السيادي من المرتهن: القوات لا مبدأ ولا ثوابت

علقت النائب ندى بستاني على تصريح سابق لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، معتبرة ان "فرض التمديد من الخارج لقائد الجيش كافي ليظهر السيادي من المرتهن".

وتابعت :"القوات اللبنانية لا مبدأ ولا ثوابت، كلامهم في جهة وافعالهم في جهة اخرى، وميزتهم الرضوخ لأجندة الخارج والكيدية السياسية على حساب لبنان والدستور والمؤسسات".

واضافت :" عن جد معك حقّ "بئس هذا الزّمن الّذي لم يعد فيه ميزان للمنطق والتّصرُّف السّليم".

وكان جعجع قد اكد في كلمة له بتاريخ 10 شباط الماضي ان "الدستور يؤكد انه بالفراغ الرئاسي يتحوّل مجلس النواب إلى هيئة ناخبة حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، مضيفا :"بئس هذا الزّمن الّذي لم يعد فيه ميزان للمنطق والتّصرُّف السّليم. ولكن إذا كان للفجور واللّامنطق يوم، فسيكون للحكمة والمنطق ألف يوم ويوم".