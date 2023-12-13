أبو ناضر: لو اعتمد الكبار بالدولة سياسة التقشّف على سفر الوفود لكان تأمّن المال لأعمال الصيانة الضرورية بالمطار

أعلن رئيس جمعية "نورج" فؤاد أبو ناضر أن "مشهد طوفان القاعات في المطار بالمياه لم يكن لائقاً بسمعة مطار بيروت الدولي، ولا مقبولاً بحقّ اللبنانيين".

ورأى ان "لو اعتمد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والوزراء والموظفون الكبار في الدولة عصر النفقات و​سياسة​ التقشّف على سفر الوفود، لكان تأمّن المال اللازم للقيام بأعمال الصيانة الضرورية في المطار، وتجنّب المسافرون هذا العذاب".