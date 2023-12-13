اشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الى ان "لا بدّ من لفت نظر البعض إلى الحقيقة التالية: وهي أنّ الذي يحمي "لبنان الكيان" المقاومة التي تخوض أكبر المعارك السيادية وليس واشنطن أو غيرها من عواصم أوروبا، والتهويل كذبة مكشوفة، وتل أبيب أصغر من أن تخوض حرباً فاصلة مع المقاومة، وضمانة البلد بمقاومته وجيشه وشعبه وليس ببكاء الوفود الغربية التي حوّلت بيروت إلى حائط مبكى وليس في جعبتها إلا مصالح الكيان الصهيوني وأمنه على حساب أمن لبنان والمنطقة، وما يجري على الجبهة الجنوبية حرب سياديّة نوعية تعزّز لبنان الكيان وتضمن القرار السياسي وتؤكّد يد المقاومة العليا، والمطلوب استثمار انتصارات المقاومة وعظمة قدراتها بالقرار السيادي، خاصة أنّ الجيش الأسطورة غارق بالهزيمة، وصريخ تل أبيب يملأ العالم وحكومة بنيامين نتانياهو تعاني مرارة السقوط، فيما الوطنية بمقاسها السيادي تعني الإعتزاز بأشرف وأعظم مقاومة بتاريخ العالم المعاصر، والوفاء يمرّ بتسوية رئاسية تعكس عظمة المقاومة السيادية وتضحياتها الوطنية، والخيار وحدة وطنية وشراكة إسلامية مسيحية كأساس لقيامة لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر قبلان: الوفاء يمرّ بتسوية رئاسية تعكس عظمة المقاومة السيادية وتضحياتها الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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