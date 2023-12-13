طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب هطول الأمطار، حرصًا على السلامة العامة.
وفي هذا الصدد كشفت عن أن طريق جرد مربين الهرمل مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، بينما طريق القبيات الهرمل سالكة امام جميع المركبات.
ولفتت الغرفة إلى أنّ "حركة المرور كثيفة داخل العاصمة بيروت على جميع التقاطعات والاشارات والمستديرات بسبب هطول الامطار دون اي عوائق".
كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري طلبت من السائقين تخفيف السرعة بسبب الأمطار: طريق جرد مربين الهرمل مقطوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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