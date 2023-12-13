التحكم المروري طلبت من السائقين تخفيف السرعة بسبب الأمطار: طريق جرد مربين الهرمل مقطوعة

طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب هطول الأمطار، حرصًا على السلامة العامة.

وفي هذا الصدد كشفت عن أن طريق جرد مربين الهرمل مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، بينما طريق القبيات الهرمل سالكة امام جميع المركبات.

ولفتت الغرفة إلى أنّ "حركة المرور كثيفة داخل العاصمة بيروت على جميع التقاطعات والاشارات والمستديرات بسبب هطول الامطار دون اي عوائق".