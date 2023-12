حرفوش عزف مقطوعته الموسيقية التي ألفها خصيصاً لدعوة عالمية للسلام في المفوضية الاوروبية

عزف الرئيس الفخري لمنظمة الحوار والتنوع عمر حرفوش مقطوعته الموسيقية الجديدة، التي ألفها خصيصاً لدعوة عالمية للسلام، كل السلام وفي أي مكان. وعنوانها: من انقذ حياةً واحدة، ينقذ البشرية، Save one Life, you save the Humanity, العبارة التي ذكرت في التوراة وفي القرآن الكريم: قوله تعالى وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جميعاً (سورة المائدة ٣٢)، في الصالة الرئيسية للمفوضية الاوروبية، بأمسية موسيقية قبل القمة الأوروبية التي ستجمع جميع رؤوساء أوروبا لاتخاذ قرارات مصيرية.

وقرأ حرفوش سورة المائدة ٣٢ على مسمع ومرئ مسؤولي أوروبا، الذين يملكون قرار الحرب والسلم، وعلى رأسهم المفوض الأوروبي أوليفيه فارهيلي، ما أثار الدهشىة على وجوههم لسماعهم القرآن الكريم داخل مبنى المفوضية الاوروبية للمرة الأولى.

وطلب حرفوش منهم أن يعدوه أن ينقذ كل منهم حياة واحدة بعد سماع مؤلفاته من قسمين، القسم الأول يحكي عن الحياة السعيدة المليئة بالحياة والحب والعطف والتسامح، أما الثاني فيحكي عن الحزن والدمار والخوف وفقدان الامان والامل، وليكن لكل شخص وضميره القرار في أي عالم يريد العيش الاول ام الثاني.

وما أن انتهى الجزء الأول من المقطوعة، حتى عمت الصالة بالتصفيق الحار، ومع انتهاء الجزء الثاني وقف الحضور تصفيقاً وتقديراً وبعضهم بعيون تبكي، حيث كان نجاح باهر وعمت الطلبات على حرفوش وفرقته لعزف هذه المقطوعة بجميع مدن أوروبا، من سفراء اسبانيا والمجر وسلوفينيا والمانيا الخ، لكن الأهم هو دعوة ممثل الأمم المتحدة حرفوش للعزف بأي وقت يريد مقطوعته الجديدة بمبنى الامم المتحدة.

وبالاضافة إلى حرفوش على البيانو، رافقته الاوكرانية آنا بوندارينكو على الكمان، بينما تألفت الاوركسترا من 15 عازفاً من جنسيات مختلفة: فرنسي، بلجيكي، سوري، أوكراني، ومقدوني. وهذه هي المرة الأولى التي يُقام فيها حفل موسيقي كلاسيكي بمبنى رسمي للمفوضية الاوروبية في بروكسيل.