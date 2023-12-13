ضحايا في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم جباليا

أفادت قناة "الجزيرة" عن سقوط ضحايا بين قتيل وجريح في قصف إسرائيلي على مدرسة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على القطاع والتي تتضمن توغلًا بريًا تتصدى له الفصائل الفلسطينية.

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