"أسوشيتد برس": الحوثيون استهدفوا ناقلة نفط قادمة من الهند ومتجهة نحو قناة السويس وعليها طاقم مسلح

أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلًا عن مسؤول أميركي، بأنّ "الحوثيين (حركة "أنصار الله" اليمنية) أطلقوا صباحًا صاروخين على سفينة تجارية في مضيق باب المندب لكنهم أخطأوها".

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب مناقشة أمور استخباراتية، إن سفينة حربية أميركية أسقطت أيضًا طائرة بدون طيار يُشتبه أنها تابعة للحوثيين كانت تحلق في اتجاهها خلال الحادث، وأوضح المسؤول أنّه لم يصب أحد بأذى في الهجوم.

وأظهرت بيانات تتبع الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة "أسوشيتد برس" أنّ السفينة المستهدفة، وهي ناقلة النفط والكيماويات التي ترفع علم جزر مارشال، كانت متجهة شمالًا باتجاه قناة السويس في البحر الأحمر، حيث كانت السفينة قادمة من الهند وعلى متنها طاقم أمني مسلح، بحسب البيانات التي نقلتها السفينة.