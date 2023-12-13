"حماس": مجاهدو القسام يوفون بوعدهم بجعل غزة مقبرة للغزاة ونقول للصهاينة لا خيار لكم سوى الانسحاب

شددت حركة "حماس" الفلسطينية، في بيان، على أنّ "مجاهدي كتائب القسام يوفون بوعدهم بجعل غزة مقبرة للغزاة".

ولفتت إلى أنّ "إعلان جيش الاحتلال مقتل 10 أغلبهم ضباط يؤكد حجم خسارة وفشل قادة الكيان وجيشه في مواجهة بأس المقاومة"، مضيفة "نقول للصهاينة إن قيادتكم الفاشلة لا تلقي أي اعتبار لحياة جنودكم ولا خيار لكم سوى الانسحاب من غزة".