لافروف: لن نوافق على أي تسوية تمسّ أمن إسرائيل ولا تشمل قيام دولة فلسطين

‏أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لن توافق على اتفاقيات التسوية في الشرق الأوسط التي تمس بأمن إسرائيل ولا تنص على قيام دولة فلسطينية.

‏ورأى لافروف ان "المشكلة غير المحسومة المتمثلة في إنشاء دولة فلسطينية هي العامل الوحيد والرئيسي الذي يغذي التطرف في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أنه "هناك قرارات عمرها 75 عاما بالفعل، والتي بموجبها كان ينبغي إنشاء دولة فلسطين، الدولة العربية التي لم يقم أحد بإنشائها، إلى جانب دولة إسرائيل".

‏واضاف :"بالحكم على الموقف الذي يتخذه الغرب الآن، يتبين أنه ليس لديه أي نية لإنشاء دولة فلسطينية، الغرب والقيادة الإسرائيلية الحالية لا يريدان توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية، الذي يقتضيه القرار بإنشاء دولة فلسطينية".

‏وشدد على أنه "لا يمكن تقبل الأساليب الإسرائيلية ضد حماس والتي تتسبب في معاناة المدنيين".

‏وأشار إلى أن "إسرائيل، على الرغم من مناشدات روسيا وعدد من الدول الأخرى تواصل أنشطة بإنشاء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".