البابا فرنسيس دعا لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

جدد البابا فرنسيس دعوته إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة وحث على إنهاء معاناة الإسرائيليين والفلسطينيين مضيفا :"أجدد ندائي من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية". وتابع :"فلتنتهي هذه المعاناة الكبيرة للإسرائيليين والفلسطينيين".

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