يديعوت أحرونوت: الإدارة الأميركية تسمع من حكومة إسرائيل مواقف مخيّبة للآمال بشأن السلطة الفلسطينية

أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى أن الإدارة الأميركية تسمع من الحكومة الإسرائيلية تصريحات ومواقف مخيّبة للآمال بشأن السلطة الفلسطينية والسيطرة على أجزاء من قطاع غزة، الأمر الذي يثير مخاوف الأميركيين.

وأوضحت، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، أنه على صعيد البقاء في قطاع غزة، فإن إسرائيل توضح أن ليست لديها نية لضم أجزاء من القطاع أو الاستيطان فيه، لكنها تنوي الإبقاء على قوات كبيرة من الجيش بمناطق في شمال القطاع، أيضاً بعد انتهاء المرحلة الحالية والشديدة من الحرب.

وكشف المسؤولون الإسرائيليون أن رسائل بهذا المضمون وُجهت إلى الولايات المتحدة، موضحين أنه لن يتم السماح بعودة فورية لجميع الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع، واضطروا لترك منازلهم في أعقاب الحرب، "لكن ستكون هناك عملية عودة تدريجية تمتد على فترة طويلة ونحن سنقرر من يعود إلى الشمال ومن لا يعود، من أجل التأكد من عدم وجود مخربين هناك".

ولفتت الصحيفة إلى أن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قبول السلطة الفلسطينية كحل في قطاع غزة بخلاف موقف الرئيس الأميركي جو بايدن، ورفضه التعاطي مع ما سيكون في اليوم التالي للحرب بالإضافة إلى تصريحات اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية بشأن الاستيطان في قطاع غزة، تقود إدارة بايدن إلى مسار تصادمي شديد مع حكومة نتانياهو.