رويترز: البحرية البريطانية تعلن عن حادث جديد في مضيق باب المندب

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية أن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقي تقارير عن حادث جديد في محيط مضيق باب المندب.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، فإن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "تنصح بتوخي الحذر أثناء عبور مضيق باب المندب."

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن عن استهداف ناقلة نفط نرويجية كانت متجهة إلى إسرائيل، بصاروخ بحري مناسب، وذلك بعد يومين من تمكن المليشيات الموالية لإيران من منع مرور عدة سفن متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

وقال الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، إن الجماعة نفذت عملية عسكرية نوعية ضد سفينة "استريندا" التابعة للنرويج المحملة بالنفط والمتجهة إلى إسرائيل، مشيراً إلى استهدافها بـ"صاروخٍ بحري مناسب".

وأوضح "سريع"، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"، أن السفينة النرويجية استُهدفت بعد رفض طاقمها التحذيرات، متوعداً باستهداف أي سفينة تخالف التحذيرات، وتابع: "منعنا في اليومين الماضيين مرور سفن استجابت لتحذيراتنا دون استهداف".

وأضاف: "سنواصل منع السفن من كل الجنسيات المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال الغذاء والدواء إلى غزة".

والسبت أعلنت جماعة الحوثي في اليمن أنها ستمنع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية كانت إذا لم يدخل إلى قطاع غزة الغذاء والدواء، مضيفة أن هذه السفن ستصبح "هدفاً مشروعاً" لقواتها رداً على الحرب الإسرائيلية على غزة.

من جانبها، أعلنت البحرية الإسرائيلية عن تشغيل الفرقاطة الرابعة من طراز "ساعر 6"، للمرة الأولى بعد أكثر من عامين من تسليمها، ردًا على هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، وفقًا لتقرير صحيفة تايمز أوف إسرائيل.