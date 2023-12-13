منذ بدء العملية البرية.. الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتــ..ــلاه في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد قتلى جنوده منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 115 ضابطا وجنديا.

وفي بيان رسمي له، نشر الجيش الإسرائيلي أسماء 8 جنود قتلوا في غزة، 6 منهم من لواء جولاني، وهم الرقيب أول روم هيشت، والرائد بن شيلي، والنقيب ليل هايو، والرقيب أول أوريا يعقوب، والرقيب آخيا داسكال، والرائد موشيه أفرام بار أون، والرائد روعي ميلداس، والمقدم تومر جرينبرج.

وفيما يتعلق بالمصابيين، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن القوائم الجزئية أظهرت وجود 49591 جريحا، وهو أعلى بثلاثة أضعاف ما أعلن عنه الجيش الإسرائيلي.

كما نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" تقريرا يفيد بأن عدد الجرحى وصل إلى 5000، وتعرض نحو 2000 منهم لأحد أشكال الإعاقة.

وهلال الساعات الماضية، اشتدت المواجهات العنيفة بين كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعلنت القسام استهداف قوة إسرائيلية مترجلة مكونة من 20 جنديًا، تحصنت داخل مبنى؛ بقذيفة TBG مضادة للتحصينات وأخرى مضادة للأفراد، وإيقاعهم بين قتيل وجريح، في منطقة الشيخ رضوان.