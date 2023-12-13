المتحدث باسم حركة “فتح”: السلطة الفلسطينية مسؤولة عن غزة والضفة الغربية والقدس.. و”نتنياهو” يحارب وجودها بالقطاع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم حركة فتح “عبد الفتاح دولة”، أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن هناك محاولات من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية لمحاربة وجود السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مما يقوض حل الدولتين.

وأشار إلى أن الحديث الآن يجب أن يكون حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف كافة الاعتداءات الإسرائيلية بحق المدنيين.