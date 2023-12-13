دبلوماسي أمريكي سابق: إدارة “بايدن” أصبحت منزعجة من تجاهل إسرائيل لنصائحها بشان تقليل الأضرار في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الدبلوماسي الأمريكي السابق “ريتشارد شميرر”، أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، باتت منزعجة من الحكومة الإسرائيلية لعدم تلبية رغبتها بتقليل الخسائر المدنية في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن التحول في خطاب الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، جاء نتيجة للضغط الذي يتعرض له، بسبب دعمه غير المشروط لإسرائيل.

وأوضح أن إسرائيل بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي لها في حربها على غزة، بسبب الأرقام المفزعة التي تأتي من غزة عن أعداد الضحايا المدنيين من الأطفال والنساء.