وزير الخارجية الفلسطيني: الفلسطينيون يفقدون حقوقهم منذ أكثر من 75 عامًا.. والحرب الأخيرة تسببت في وجود أكثر من مليون جائع في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد وزير الخارجية الفلسطيني “رياض المالكي”، أن الفلسطينيون يفقدون حقوقهم منذ ما يزيد عن 75 عاما.

وأوضح أن الحرب الأخيرة تسببت في وجود أكثر من مليون جائع ومشرد بدون مأوى في قطاع غزة.

وأفاد بأن الحكومة الإسرائيلية تستخدم التجويع والحصار الذي تفرضه على على غزة، كسلاح حرب لإرضاخ الشعب الفلسطيني.