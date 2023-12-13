نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح: “نتنياهو” يحاول افتعال حروب جديدة لتثبيته في موقع السلطة.. ومعركته في غزة تعثرت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور “صبري صيدم”، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو”، يحاول افتعال حروب جديدة وفتح جبهة أخرى بالضفة الغربية لتثبيت موقعه في السلطة الفلسطينية.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي انتهى مستقبله السياسي في إسرائيل، ويريد بشتى الطرق العودة مرة أخرى إلى مركزه الذي فقده جراء الأحداث في قطاع غزة.

وأوضح أن معركة رئيس الحكومة الإسرائيلية تعثرت في قطاع غزة، ولم تستطع إسرائيل تحقيق أي من الأهداف المعلنة من الحرب حتى الآن.