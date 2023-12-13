كشفت تفاصيل كمين سابق.. القسام تشتبك مع الاحتلال وتستهدف آليات وتجمعات بمحاور غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء إنها اشتبكت مع جنود الاحتلال واستهدفت تجمعات وآليات إسرائيلية، فيما كشفت عن عملية نفذتها ضد فصيل مشاة إسرائيلي الثلاثاء الماضي غرب جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت "القسام" في بيان: "بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية، مجاهدو القسام يبلغون عن استهداف 7 آليات عسكرية بالقذائف والعبوات المضادة للدروع منها دبابة الملك - القائد وناقلة جند يعتليها 3 جنود والإجهاز على طاقمها".



وأوضحت "القسام" أن عناصرها "اشتبكت مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة (باز3) وقتلوا عددا منهم"، مشيرة إلى استهداف مسلحيها "قناص صهيوني بقذيفة RPG وخوضهم اشتباكات ضارية مع قوات العدو (الإسرائيلي) الراجلة في عدة مناطق من مسافة صفر".



ولفتت إلى أن الاشتباكات من المسافة صفر في الشجاعية، أسفرت عن "مقتل 11 جنديا صهيونيا بشكل مباشر والاستيلاء على عتاد بعض الجنود القتلى ومتعلقاتهم، وإيقاع غيرهم بين قتيل وجريح".



وفي بيان ثان، قالت "القسام" إن مسلحيها "تمكنوا من تفجير عبوتين مضادات للأفراد رعدية - تلفزيونية في قوة صهيونية راجلة مكونة من 10 جنود شرق مدينة خانيونس، وأوقعوهم بين قتيل وجريح".



كما أعلنت القسام أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة للاحتلال في بلدة القرارة شرق خان يونس "وأسقطوا 5 منهم بين قتيل وجريح"، وأنها استهدفت ناقلة جند بقذيفة الياسين 105 في منطقة التوام شمالي مدينة غزة.



قالت القسام إن مقاتليها استهدفوا 3 آليات عسكرية بقذائف الياسين 105 واشتبكوا مع قوة راجلة، مضيفة أنهم استهدفوا أيضا قوة مكونة من 20 جنديا داخل مبنى بمنطقة الشيخ رضوان وأوقعتهم "بين قتيل وجريح".



كما أعلنت أنها استهدفت مقرات القيادة الميدانية لقوات الاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة صواريخ رجوم في أعقاب قصفها حشود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محوري شرق وشمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون.



وكشفت القسام اليوم تفاصيل كمين لقوات الاحتلال الثلاثاء الماضي، فقالت إنها تمكنت من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد بكمين لفصيل مشاة إسرائيلي غرب جباليا.



وقالت إن مقاتليها "أبلغوا بتنفيذ الكمين والإجهاز على الفصيل من نقطة صفر ليوقعوا عشرات الجنود بين قتيل وجريح"، مشيرة إلى أن قوة إسرائيلية راجلة تقدمت بعد يومين من الكمين نحو مبنى ليتم استهدافها وقتل 15 جنديا منها.



من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي انتشال جثتي محتجزين من قطاع غزة خلال عملية عسكرية خاصة قتل فيها جنديان أحدهما نجل إيزنكوت، في حين لم تؤكد فصائل المقاومة في غزة ذلك حتى الآن.



يأتي ذلك في اليوم الـ67 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومواصلة جيش الاحتلال غاراته على مناطق مختلفة من القطاع مخلفا حتى الآن 18 ألفا و412 شهيدا إلى جانب أكثر من 50 ألف جريح، وفق وزارة الصحة في غزة.



المصدر : الجزيرة + الأناضول

