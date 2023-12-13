في اليوم الختامي.. 197 دولة تقر "اتفاق الإمارات" للعمل المناخي بـ COP28

ياسر رشاد - القاهرة - أقر ممثلو 197 دولة مشاركة في مؤتمر الأطراف للتغير المناخي COP28 "اتفاق الإمارات" التاريخي للعمل المناخي، حيث وضع العالم على المسار الصحيح للحفاظ على كوكب الأرض، معلنين نجاح رئاسة COP28 في الوصول لمستهدفات المؤتمر وتجاوز الطموحات المحددة.

كما أشاد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأطراف "COP28"، الدكتور سلطان الجابر، بالنجاح في تطوير منظومة مؤتمرات الأطراف وتقديم استجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية.

ويعتبر "اتفاق الإمارات التاريخي" نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي، ويطور منظومة مؤتمرات الأطراف، وينجح في إدراج بنود شاملة تتعلق بالوقود التقليدي لأول مرة.

وجاءت أبرز تصريحات الجابر خلال كلمته في الجلسة الختامية لـ COP28: