العسومي: الدبلوماسية المناخية الإماراتية أثبتت كفاءتها وقيادتها لقضايا العمل المناخي العالمي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن اتفاق الإمارات للمناخ يعد خطوة تاريخية لدفع العمل المناخي العالمي، مشيرا إلى أن "هذا الحدث العالمي جسد قيادة وريادة الدبلوماسية المناخية الإماراتية التي أثبتت كفاءتها وقدرتها وقيادتها لقضايا العمل المناخي العالمي وليس العربي فقط"، منوها بما قامت به رئاسة مؤتمر المناخ من جهود مضنية تفاوضية خلال جلساته أدت إلى التوصل لهذا الاتفاق التاريخي.

جاء ذلك خلال تهنئة العسومي دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا بإقرار ممثلي 197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الأطراف (COP28) بمدينة إكسبو دبي "اتفاق الإمارات" التاريخي للمناخ، مشيدا بالتنظيم العالمي للمؤتمر، والذي يأتي امتداداً لقدرة دولة الإمارات على تنظيم فعاليات عالمية كبرى وإنجاحها على كافة المستويات.

ودعا العسومي، في بيان اليوم الأربعاء، إلى ضرورة السعي الحثيث من أجل الاستفادة من هذه الوثيقة التاريخية التي خرجت عن مؤتمر الأطراف (COP28) بمدينة إكسبو دبي لوضع حلول عاجلة وسريعة لقضايا المناخ التي أصبح لها تأثير سلبي على كافة دول العالم وخاصة المنطقة العربية والاستفادة من مخرجات هذا الحدث في تحقيق المساعي العالمية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تقديره لما تم التوصل إليه خلال (COP28) لتمويل الصندوق العالمي للمناخ، مثمنا مساهمات دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الصندوق العالمي للمناخ بمبلغ 100 مليون دولار، بالإضافة إلى إعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بإنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للاستثمار بالعمل المناخي على مستوى العالم، وهو ما يؤكد على الدور الرائد لدولة الإمارات ورئاسة المؤتمر، متمنيا لها كل التوفيق والنجاح والتقدم والازدهار.